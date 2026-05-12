◆大相撲▽夏場所３日目（１２日、両国国技館）西三段目２１枚目・三田（二子山）が、東三段目２２枚目・陽孔丸（武蔵川）をはたき込んで、連勝発進した。「立ち合いでしっかり当たって、あとは流れで体が勝手に動いた」と振り返った。三田は昨年九州場所２日目の取組で敗れた際に右膝を負傷。翌３日目から「右膝前十字靱帯（じんたい）損傷」の診断書を提出して休場し、１月の初場所と３月の春場所を全休していた。復帰を