香港ディズニーランドで開催されている開園20周年を記念したイベントは2026年6月7日までなので、残り少しで終わってしまいます。開園20周年を記念した3つのエンターテインメントショーでは会場がお祝いムードに包まれ、ゲストとの一体感に包まれます。また、この時期にしか出会えないスイーツ&グッズもとてもかわいいです。実際に訪れてみたからこそ分かるおすすめポイントも交えながら紹介しま