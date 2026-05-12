栃木には弁護士に無料で法律相談できるさまざまな窓口があります 法律が関わるトラブルは身近な場面で突然発生することがあります。いざ問題に直面すると、「どのように対処すべきか分からない」「自分の判断で進めて大丈夫なのか」と不安を感じる方も多いでしょう。こうしたときに頼りになるのが、法律の専門家である弁護士です。栃木県では、法律事務所による初回無料相談のほか、弁護士会や市役所、法テラスなど、弁護士へ相