スポーツ・ライフスタイルブランドとして世界中で愛されるニューエラと、日本を代表するファッションブランドbeautiful peopleが初のコラボレーションを実現♡2026年5月22日(金)より、両ブランドの感性が融合した特別なヘッドウェアが登場します。ニューエラならではの機能性と、beautiful peopleの洗練されたデザインが調和したキャップは、デイリーコーデをアップデートしてくれ