6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親・佳月さん（49）が、買い物に行けず冷蔵庫にあるもので作ったお弁当を公開し、注目を集めている。【映像】大家族うるしやま家 15人分のお弁当家族15人分や、毎朝5時に起きて作るお弁当など、大家族ならではの料理をSNSで紹介してきた佳月。「1人で作ったんですか？ すごすぎる」「佳月ママほんと朝からすごい まじ尊敬」などの声が寄せられ、話題にもなっていた。冷蔵庫にあるもの