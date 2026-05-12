◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが6回にマックス・マンシー選手のホームランで追いつきました。1点を追う6回、先頭打者のマンシー選手は、トレバー・マクドナルド投手のチェンジアップをとらえ、打球は左中間スタンドへ。今季11号の同点アーチとなりました。直前の守りでは、先発の佐々木朗希投手が3連打で逆転を許し、6回途中3失点で降板。佐々木投手の負けを消す一発に、ベンチで