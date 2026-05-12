男性5人組ボーカルグループ、ゴスペラーズの黒沢薫（55）が、12日までに自身のSNSを更新。政治に関する意見を発信することについて私見を述べた。アーティストやタレントらによる政治的発言の是非をめぐっては、SNS上でもかねて議論が繰り返されてきたが、黒沢は政治や社会問題について自身の意見を発信してきた。また、SNS上では戦争への忌避感を表明する投稿に対して批判的なコメントも投げかけられる状況が続いているが、黒沢は