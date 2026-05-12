マニュアルミッション車のようなライディングフィールを提供昨今の日本のスクーター市場では、維持費の安い原付二種モデルが主力となっていますが、ラインナップの絶対数こそ少ないものの、車検不要で高速道路も利用できる軽二輪モデル（排気量125cc超〜250cc以下の車両）も根強い人気を誇っています。 2026年2月26日に発売されたヤマハ「NMAX155 ABS」もまさにそんな一台といえるでしょう。【画像】超カッコいい！ これがヤマハ