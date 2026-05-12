私（マホ、30代）は第2子を妊娠中です。私と両親は入院する祖母（カツエ、87歳）のお見舞いや家事ができない祖父（ショウゾウ、86歳）の世話をしています。父（タカオ、61歳）と犬猿の仲の叔父（エイジ、57歳）は祖母に可愛がられて子どもの学費を援助してもらっているにもかかわらず、何のサポートもしません。さすがに祖母も叔父夫婦に落胆し、突き放したそうです。焦った叔父夫婦は私を頼ってきましたが、私はレイコさんの悪事