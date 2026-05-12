9人組グローバルグループ＆TEAMの公式Instagramが、5月11日（月）に更新。メンバーのFUMAとTAKIが、今年2月にオープンした『ポケットモンスター』初の屋外常設施設“ポケパーク カントー”を訪れた様子が公開された。【写真】「可愛い過ぎる世界」にファン興奮！コダック＆FUMA＆TAKIの集合ショット■ポケモンだらけに大興奮今回公開されたのは、同日に＆TEAMの公式YouTubeチャンネルにアップされた動画のオフショット。投