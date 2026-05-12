今季から契約フリーになった永井花奈。昨季から大幅にクラブを変更しているが、どういった狙いがあるのか。クラブフィッターの吉川仁氏に解説してもらった。【写真】契約フリーの永井花奈は4メーカーの混合セッティング！本人お気に入り「グースのあるアイアン」の構えた顔◇◇◇「UTの『RMX DD』と6番アイアンの『RMX DD-2』はそのままですが、ドライバーとアイアンが変わっていますね。ドライバーはテーラーメイド『Qi4D L