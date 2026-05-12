アルバTVで放送されている番組「トッププロレッスンK'Sスタジオ」。今季「NTTドコモビジネスレディス」優勝直前に語っていたスイング改造について一部紹介したい。【連続写真】グローブのロゴを正面に見せて上げてタテに振り下ろす菅沼のドライバーショット◇◇◇2025年のパナソニックオープンでの優勝は、私にとって大きな意味を持つものでした。2023年に2勝を挙げたものの、2024年は不調に陥りシード落ち。苦しい時期を乗