＜関西オープン事前情報◇13日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーは、伝統の一戦「関西オープン」が14日に開幕する。1926年に第1回大会が行われた本大会は、日本最古のオープン競技として知られ、今年で第91回を迎え、関西ゴルフ連盟（KGU）は、今年で設立100周年を迎える。【勝者のギア】7年モノ以上の名器がズラりイップスを乗り越えた堀川未来夢のこだわりの14本昨年大会は、