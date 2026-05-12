◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2026年5月11日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発。6回途中で相手にリードを許した状態で降板し、今季2勝目はならなかった。しかし逆転された直後の6回にマックス・マンシー内野手（35）が11号同点ソロを放ち、佐々木の黒星は消えた。一瞬で球場に活気が戻った。相手に逆転を許して迎えた6回無死、マンシーが