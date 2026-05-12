◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年5月11日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第4打席もニゴロに倒れ、凡退が続いた。6回、マンシーの11号ソロで3−3に追いつき、なおも2死二塁と一打勝ち越しの好機で第4打席を迎えた。相手2番手左腕・ゲージに対し1ボール2ストライクからの4球目、外角直球でニゴロに打ち取られ、