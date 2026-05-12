おととい、横浜市の商業施設で、女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして海上自衛官の男が現行犯逮捕されました。男は、靴に開けた穴からカメラレンズをのぞかせて犯行に及んだということです。撮影処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、海上自衛隊横須賀基地の3等海曹・波多野聖人容疑者（37）です。波多野容疑者はおととい午後4時すぎ、横浜市中区の商業施設の店舗内で、若い女性の背後に近づき、スカートの中を盗撮しよ