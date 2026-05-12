NHK Eテレの人気幼児番組『おかあさんといっしょ』で11代目うたのお兄さんを務めた“だいすけお兄さん”こと横山だいすけが11日、自身のインスタグラムを更新。自身が幼少期の頃の母子2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「お母さん優しいお顔されていますね」幼少期の“顔出し”母子2ショット披露の横山だいすけ横山は「昨日は母の日でしたね」と書き出し、「全国“お母さん”本当におめでとうございます♪一日遅