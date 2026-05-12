EXILEのTAKAHIRO（41）、橘ケンチ（46）、TETSUYA（45）が12日、都内で作業着ブランド「ワークマン」の新CM発表会に出席した。暑苦しいイメージのあるEXILEが、近年の極端な高温を記録する日本の夏を涼しくしていく。「日本の夏は災害級になっている」と危惧する同社が夏を快適に過ごせるようにと新たにファン付き作業着などのな商品を展開。TAKAHIROは「（EXILEは）若干暑苦しいイメージがあると思うんですけど、クールで爽や