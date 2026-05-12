火曜日は九州から北海道にかけて広く晴れていますが、午後はにわか雨や雷雨に注意が必要です。【画像を見る】全国の週間天気予報週末はさらに気温上昇午後はにわか雨や雷雨に注意高気圧に覆われて西日本から北日本にかけて広く晴れていますが、湿った空気や上空の寒気の影響で、午後は九州から東北の内陸や山沿いを中心に、所々でにわか雨や雷雨がありそうです。急に冷たい風が吹いてきたり、黒い雲が近づいてきたら天気急変のサ