戦争終結の交渉を巡るイランの姿勢に不満を募らせているという米国のトランプ大統領/Kent Nishimura/AFP/Getty Images（CNN）米国のトランプ大統領は、戦争終結に向けた交渉に臨むイランの姿勢にますます苛（いら）立ちを募らせている。側近らはトランプ氏が大規模な戦闘作戦の再開について、過去数週間よりも真剣に検討していると述べている。協議に詳しい情報筋によると、トランプ氏はホルムズ海峡の封鎖が続いていること、そし