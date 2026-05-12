【その他の画像・動画等を元記事で観る】GRANRODEOの結成20周年ライブ『GRANRODEO 20th Anniversary LIVE 2025 G20 ROCK☆SHOW LOVE＆FIRE 〜愛と情炎のGRANRODEO〜』の模様を収めたBlu-rayの発売を記念し、2026年6月21日（日）にローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい（神奈川県）で、先行上映会の開催が決定した。声優でヴォーカリストとしても注目を集めるKISHOW（谷山紀章）と、J-pop・アニメーション・ゲーム音