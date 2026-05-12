160.77ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 158.97エンベロープ1%上限（10日間） 158.92一目均衡表・雲（上限） 158.3521日移動平均 157.88一目均衡表・転換線 157.88一目均衡表・基準線 157.60現値 157.3910日移動平均 157.37100日移動平均 156.28一目均衡表・雲（下限） 155.93ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 155.82エンベロープ1%下限（10日間） 154.4