２４日、雲南省昆明市の斗南花卉（かき）市場で、生花をバックに自撮りする朱渓瑞さん。（４月２４日撮影、昆明＝新華社記者／陳欣波）【新華社昆明5月12日】中国系米国人ブロガーの朱渓瑞（シェリー・ジュー）さんがこのほど、「春の都」と呼ばれる中国雲南省昆明市を訪れ、自身の人気TikTok動画シリーズ「BecomingChinese（中国人になる）」の撮影を行った。市場や食文化、街歩きを通じて現地の暮らしに触れ、その魅力を発信