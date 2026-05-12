RG-1 PKG タクトシュトックは、VERTEREの最上位アナログプレーヤー「RG-1 PKG」を20日に発売する。価格は、クリアモデルが1,430万円、メタリック・ブラックが1,485万円。ベルトドライブ方式。 PKGはセット価格であり、単品価格(税別)は「RG-1 RP CL」が750万円、「RG-1 RP MB」が800万円。アーム「SG-2 TA Pathfinder」が300万円、モータードライブ「Imperium」が200万円、専用フォノケ}