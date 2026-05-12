９日、河南省鄭州市の圃田駅を出発する１３万本目の「中欧班列」。（ドローンから、鄭州＝新華社記者／李嘉南）【新華社北京5月12日】中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」は9日、ドイツ・ハンブルク行きのX8037次列車が河南省鄭州市の圃田駅を出発し、運行本数累計13万本に達した。輸送貨物の総額は5200億ドル（1ドル＝約157円）を超えた。中国国有鉄道会社の中国国家鉄路集団が明らかにした。同社貨物輸送部の担