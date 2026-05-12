６日、独自に養成した初めての商用飛行船パイロットに免許証を交付する航空工業特殊飛行機研究所の職員（右端）。（武漢＝新華社配信）【新華社武漢5月12日】中国航空機大手、中国航空工業集団（AVIC）の特殊飛行機研究所によると、国内で初めて独自に養成した飛行船パイロット4人がこのほど、中国民用航空局発行の商業用操縦士免許を取得し、資格保持者として正式に業務に就いた。商用飛行船パイロットの独自養成をゼロから実現