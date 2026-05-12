【新華社フフホト5月12日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市の河套かんがい区域にある水路の周辺でここ数日、国家1級保護野生動物のナベコウなどさまざまな鳥が飛び交い、餌を探す姿が確認されている。環境改善が進み、鳥類の生息に適した条件がそろったことを示している。（記者/李雲平）