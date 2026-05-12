蒸し上がったばかりのシューマイ。（フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト5月12日】中国内モンゴル自治区の伝統的な点心で、その制作技法が自治区級の無形文化遺産にもなっている「シューマイ」が、本場の草原の風味と100年受け継がれてきた職人技を売りとして海を渡り、東京でシューマイブームを巻き起こし、多くの日本人の胃袋をつかんでいる。東京・池袋に2025年3月、同自治区の老舗ブランド「老綏元」の日本1号店がオー