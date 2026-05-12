アイスランド産のアトランティックサーモン受精卵。（上海＝新華社配信）【新華社上海5月12日】中国の上海浦東国際空港にこのほど、アイスランド産アトランティックサーモン（タイセイヨウサケ）の受精卵27万5千個が航空便で到着した。大豆ほどの大きさの受精卵は中国で約2年間、陸上冷水養殖され、5キロほどの成魚に成長する。浦東空港税関によると、卵を輸入したのはノルウェーの水産大手ノルディックアクアパートナーズの中