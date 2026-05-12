【新華社昆明5月12日】中国系米国人ブロガーの朱渓瑞（シェリー・ジュー）さんがこのほど、「春の都」と呼ばれる中国雲南省昆明市を訪れ、自身の人気TikTok動画シリーズ「BecomingChinese（中国人になる）」の撮影を行った。市場や食文化、街歩きを通じて現地の暮らしに触れ、その魅力を発信した。 同シリーズは、現代中国の日常生活を軽妙かつユーモラスに紹介する内容で、昨年末の配信開始以来、多くの視聴者の関心を