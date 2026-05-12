揚げずにサクサク「チキンチーズパン粉焼き」 日々の料理に欠かせない鶏むね肉ですが、加熱するとパサつくことも。揚げ物にすれば、外はサクサク＆中はしっとり食感に仕上げることができるけれど、やや手間がかかるという声も聞こえてきそう。そこでご紹介するのが「チキンチーズパン粉焼き」です。鶏むね肉にパン粉をまぶして焼くので、揚げ物のように油をたくさん用意する必要なし。外はサクサク＆中はしっとり食感のメインおか