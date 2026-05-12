◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場した。３―３の同点で迎えた６回２死二塁の好機での４打席目は、ボテボテの二ゴロに倒れて５０打席連続ノーアーチに。第５打席は三振に倒れ、連続打席ノーアーチは「５１」まで伸びてしまった。４月２６