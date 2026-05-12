韓国の7人組グループ・BTSが、7日、9日、10日の3日間（現地時間）にわたって、メキシコシティのエスタディオGNPセグロスで『BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN MEXICO CITY』を開催し、約15万人を動員した。2015年7月以降、約10年10ヶ月ぶりにメキシコで開催される完全体の単独コンサートとなった。【ライブ写真】約10年ぶり!？メキシコのファンと対面したBTSBTSは安定感のあるライブと抜け目のないダンスでメキシコの心をつかん