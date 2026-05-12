ケーキが出ないまま、パーティは終了へ向かっていく…。麻衣と久美は、薫のこの対応に何かモヤモヤを感じずにはいられません。そしてその数週間後、今度は久美の家でのパーティが計画されるのですが、そこでさらに衝撃の事態が…！>>【まんが】ママ友ホームパーティートラブル(ウーマンエキサイト編集部)