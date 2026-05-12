米大リーグは１１日、各地で行われ、ドジャースは本拠地で同じナ・リーグ西地区のジャイアンツと対戦、３−９で敗れ３連敗となった。ドジャースの先発マウンドには今季２勝目を目指して佐々木朗希が上がり、五回まで１失点と好投を見せたが、六回に逆転の２点二塁打を打たれたところで降板。結局、六回途中、６安打３失点だった。ドジャースはその裏、マンシーのソロ本塁打で３−３の同点に追いついたが、七回表に救援陣がつかま