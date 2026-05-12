三条市の県職員の男性が、長野県で登山中に行方不明となり、長野県警が捜索を行っています。警察によりますと、長野県の野口五郎岳で1人で登山をしていた三条市の県職員の男性（59）について、11日夜に家族から「夫が北アルプスに登って帰ってこない」という通報がありました。男性は11日の午前10時半頃、家族に「野口五郎岳付近にいる」と連絡があり、11日夕方に戻る予定だったところ、帰宅しなかったことから、家族が新潟県警に1