Prime Videoは5月12日、「WNBA on Prime」の2026年シーズン配信スケジュールを発表した。レギュラーシーズン30試合に加え、「WNBAコミッショナーズ・カップ」決勝、ポストシーズンの試合などをライブ配信する。 今シーズンの初回配信は、日本時間5月15日午前9時開始のミネソタ・リンクス対ダラス・ウィングス。同日午前11時からは、ニューヨーク・リバティ対ポ