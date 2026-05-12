高橋カーテンウォール工業が後場カイ気配スタート。１２日午前１１時３０分、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。最終利益予想は従来の見通しから１億８１００万円増額して３億４７００万円（前期比８２．１％増）に引き上げており、材料視された。 通期の売上高予想は８００万円引き上げ、８２億５０００万円（同１２．４％増）とした。ＰＣ