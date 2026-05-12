「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日正午現在でレーザーテックが「売り予想数上昇」４位となっている。 １２日の東証プライム市場でレーザーテクが反落。同社が４月３０日に発表した第３四半期累計（２５年７～２６年３月）の連結純利益は前年同期比７．８％増の５６８億２３００万円だった。市場では６００億円前後を見込んでおり予想を下回った。２６年