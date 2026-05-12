１２日に実施された１０年債入札（第３８２回、クーポン２．４％）は、最低落札価格が９８円８６銭（利回り２．５４４％）、平均落札価格が９８円８９銭（同２．５４０％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は３銭で、前回（４月２日）の３６銭から縮小。応札倍率は３．９０倍となり、前回の２．５７倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS