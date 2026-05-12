午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７７２、値下がり銘柄数は７４２、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位にその他金融、石油・石炭、卸売、鉱業など。値下がりで目立つのは小売、水産・農林、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS