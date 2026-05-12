「ちくわとねぎのすまし汁」【画像で見る】色々なジャンルのメイン料理とも相性◎「ちくわとねぎのすまし汁」下ごしらえ不要で切ればすぐに使える便利なちくわ。今回はちくわを使ったすまし汁のご紹介です。さっぱりとしていて疲れた日にほっとする味わい。主張し過ぎないので、しっかり味のメインとあわせてもよい組み合わせになります。＊＊＊■ちくわとねぎのすまし汁しっかり味のメインに、さっぱりとした汁ものがよく合う