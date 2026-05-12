もやしの肉巻き弁当【画像で確認】お弁当作りを始める人を全力で応援！「頑張らない！お弁当」慌ただしい朝のお弁当はなるべく短時間で、洗い物も少なく作りたい！今回は3品同時にレンチン調理して一気に完成できちゃうお弁当レシピをご紹介します。フライパンを使わないので朝食作り等で忙しいコンロをふさがず、洗い物が少ないのも嬉しいポイントです。■もやしの肉巻き弁当こってり味のごまだれをからめた肉巻きは、さめてもお