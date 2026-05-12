タンスのゲンは5月11日に、宅配ボックス「LIVBOX（リブボックス）」シリーズの新モデルとして、すっきり置ける「門柱ポスト一体型宅配ボックス」と、より住まいの顔として引き立つ「門柱ポスト一体型格子デザイン宅配ボックス」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。●シンプル派もデザイン派も選べる2タイプ「門柱ポスト一体型宅配ボックス」「門柱ポスト一体型格子デザイン宅配ボック