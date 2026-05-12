【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが『non-no』7・8月合併号（5月20日発売）の特別版表紙を飾る。 ■バンドとして進化を続けるミセスの魅力に迫る16ページ特集 『non-no』7・8月合併号は、創刊55周年記念号。メモリアルな号の特別版表紙に、Mrs. GREEN APPLEが登場する。時代を作る3人の圧倒的な存在感が光る表紙と、バンドとして進化を続ける彼らの魅力に迫った16ページの特集に注目だ