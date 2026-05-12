日本テレビ系『Golden SixTONES』公式Xで、5月10日の放送に登場したSnow Manの目黒蓮や高橋文哉が、SixTONESのメンバーとスーツ姿で『そいやそいやゲームNEO』に挑戦するシーンのカットが公開された。 【写真＆動画】スーツの目黒蓮＆SixTONESが立ち並ぶ不意打ちショットなど ■祈るようにゲームを見つめる目黒と高橋 今回の番組ゲストは、主演の目黒を筆頭に、高橋、塩野瑛久、渡邊圭