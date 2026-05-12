日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』公式Xにて、志尊淳と京本大我（SixTONES）のオフショットが公開された。 【写真】オペ着の京本大我＆ニット姿の志尊淳のシンメトリーポーズなど『10回切って倒れない木はない』ショット①② ■柱を境に同じポーズでカメラに凛とした笑顔を見せる志尊と京本 ドラマでキム・ミンソク／青木照役を演じる志尊と、医師・山城拓人役を演じる京本