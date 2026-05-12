Aile The Shota（アイル・ザ・ショウタ）がパーソナリティを務める文化放送のラジオ番組『Aile The ShotaのLOVERADIO』公式Xで、5月11日の放送にゲスト出演したBE:FIRST（ビーファースト）のMANATO（マナト）、SOTA（ソウタ）とAile The Shotaのオフショットが公開された。 【写真】BE:FIRSTマナト＆ソウタとAile The Shotaの超密着ショット①② ■パーカーやメガネ姿のオフ感あるコ&