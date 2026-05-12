石原産業 [東証Ｐ] が5月12日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比90.8％増の217億円に拡大したが、27年3月期は前期比38.8％減の133億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の130円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比49.0％増の85.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の16.7％→17.1％に上昇した。 株