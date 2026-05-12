栄研化学 [東証Ｐ] が5月12日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比11.1％減の28.4億円になったが、27年3月期は前期比2.0％増の29億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比71.1％減の1億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の3.7％→1.3％に悪化した。 株探ニュース